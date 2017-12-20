Вторая лига: «Lex-VSK» разгромил «Nicmas» (видео) Сегодня, 12 января, в Сумах прошла игра 3 тура чемпионата Украины по футзалу среди команд группы 3 второй лиги.

Игра прошла в манеже CумГУ и завершилась победой «прокуроров» над «заводчанами» со счетом 14:5. Это были первые три очка, добытые "Lex-VSK". После трех туров в группе лидирует "Технология" - 9 очков, вторым идет "Food Centre" - 6, третьим - "Lex-VSK" - 3.

