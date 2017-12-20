Вторая лига: «Lex-VSK» разгромил «Nicmas» (видео)

Игра прошла в манеже CумГУ и завершилась победой «прокуроров» над «заводчанами» со счетом 14:5. Это были первые три очка, добытые "Lex-VSK".
После трех туров в группе лидирует "Технология" - 9 очков, вторым идет "Food Centre" - 6, третьим - "Lex-VSK" - 3.
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