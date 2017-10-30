На Сумщине поймали нелегального лесоруба В Глуховском районе полицейские совместно Государственной экологической инспекцией разоблачили 42-летнего жителя района, который занимался незаконной вырубкой леса.

В дежурную часть Глуховского отдела полиции поступило сообщение от работников Государственной экологической инспекции, что в районе села Первомайское осуществляется незаконная вырубка леса.

По вызову на место происшествия сразу выехали правоохранители. Уже на выезде из леса, полицейские остановили грузовик, загруженный древесиной. В кабине автомобиля находился водитель, который не имел никаких документов на груз. А в кузове машины полицейские насчитали 18 спиленных сосновых бревен.

«Владельцем древесины представился пассажир автомобиля - 42-летний житель одного из близлежащих сел, - говорит Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - По словам мужчины, он лишь выполнял просьбу перевезти спиленные сосны владельца пилорамы, за что его пообещали отблагодарить».

Сейчас весь груз древесины и автомобиль работники полиции поместили на штрафплощадку Глуховского отдела полиции, а по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.