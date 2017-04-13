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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27241

Патрульные задержали сумчанина, который устроил стрельбу по людям

Происшествие случилось ночью, на улице Привокзальной.

Патрулируя улицу, возле одного из магазинов инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Стражи порядка остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, возле магазина, выбежали двое мужчин, один из которых пытался бросить в другой стулом.

Полицейские скомандовали всем остановиться и оставаться на месте. После этого другой мужчина бросился бежать, а гражданин, который держал в руках стул, сообщил, что его оппонент только что стрелял в него и его товарища.

Инспекторы побежали за ним. Во время преследования стражи порядка заметили, что в его руке действительно находится предмет, похожий на пистолет. Впоследствии, стражи порядка все же догнали и задержали беглеца.

Как выяснилось, в магазине между задержанным мужчиной и компанией граждан возник конфликт, который, предварительно, закончился четырьмя выстрелами.

В результате его действия 31- и 49-летние мужчины получили телесные повреждения.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК.

Право Стрельба
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