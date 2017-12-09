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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:05125

Сумские баскетболисты поделили очки с лидером

12-13 января БК «СумДУ» принимал николаевскую команду «Нико-Баскет».

Игра 7-го тура чемпионата Украины по баскетболу в группе 1 высшей лиги проходили в спортзале УАБД. Первая завершилась уверенной победой гостей 65:84 (18-20, 14-23, 16-23, 17-18). Во второй сумские «студенты» взяли реванш 89:70 (24-19, 22-22, 22-14, 21-15). Это было первое поражение николаевцев в сезоне.

После 7 туров в группе по-прежнему лидирует «Нико-Баскет» – 27 очков (13 побед при одном поражении), на втором месте - «Золотой век» (Кропивницкий) – 25 (11-3), сумчане с 22 очками (8-6) - на третьем…

Спорт Баскетбол БК СумГУ
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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