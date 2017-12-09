Сумские баскетболисты поделили очки с лидером 12-13 января БК «СумДУ» принимал николаевскую команду «Нико-Баскет».

Игра 7-го тура чемпионата Украины по баскетболу в группе 1 высшей лиги проходили в спортзале УАБД. Первая завершилась уверенной победой гостей 65:84 (18-20, 14-23, 16-23, 17-18). Во второй сумские «студенты» взяли реванш 89:70 (24-19, 22-22, 22-14, 21-15). Это было первое поражение николаевцев в сезоне.

После 7 туров в группе по-прежнему лидирует «Нико-Баскет» – 27 очков (13 побед при одном поражении), на втором месте - «Золотой век» (Кропивницкий) – 25 (11-3), сумчане с 22 очками (8-6) - на третьем…