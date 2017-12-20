Сумские футзалисты уступили одесским (+видео)

В перенесенном матче шестого тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу сумские «студенты» уступили на своей площадке одному из главных конкурентов в борьбе за выход во второй этап - 2:3. Счет открыли сумчане – на 17-ой минуте отличился Сергей Бабынин, однако до конца первого тайма гости восстановили статус-кво. А на 27-ой минуте, забив два гола, вышли вперед и оторвались в счете. Гол Романа Прощенко спустя 2 минуты сократил отставание, но большего сумчанам добиться не удалось.
В итоге четвертое поражение «СумДУ» в шести играх, и пока третье место в группе с 6 очками. У одесситов столько же и четвертое место. Всего на очко больше у «Черкасского Днепра». А лидирует с 16 очками «АРПИ» из Запорожья. Впереди еще 6 игр.
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