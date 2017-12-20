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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2578

Сумские футзалисты уступили одесским (+видео)

14 января МФК «СумДУ» принимал на паркете легкоатлетического манежа одесскую команду «МКВ».

В перенесенном матче шестого тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу сумские «студенты» уступили на своей площадке одному из главных конкурентов в борьбе за выход во второй этап - 2:3. Счет открыли сумчане – на 17-ой минуте отличился Сергей Бабынин, однако до конца первого тайма гости восстановили статус-кво. А на 27-ой минуте, забив два гола, вышли вперед и оторвались в счете. Гол Романа Прощенко спустя 2 минуты сократил отставание, но большего сумчанам добиться не удалось.

В итоге четвертое поражение «СумДУ» в шести играх, и пока третье место в группе с 6 очками. У одесситов столько же и четвертое место. Всего на очко больше у «Черкасского Днепра». А лидирует с 16 очками «АРПИ» из Запорожья. Впереди еще 6 игр.

Спорт Футзал
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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