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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5581

Копы остановили водителя под кайфом

Сумские патрульные обнаружили у водителя, который имел признаки наркотического опьянения, два свертка с вероятно наркотическим веществом.

13 января, около 22 часов, на улице Героев Крут внимание полицейских привлек автомобиль Fiat Doblo, который двигался с неработающей левой фарой в режиме ближнего света. Нарушение ПДД и стало причиной остановки легковушки.

Как выяснилось, у 31-летнего водителя не было при себе водительского удостоверения, а сам мужчина имел явные признаки наркотического опьянения. Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние наркотического опьянения в медицинском учреждении.

Мужчина занервничал, когда услышал, что сейчас патрульные проведут в отношении него поверхностную проверку. В этот момент, он вытащил из кармана полиэтиленовый пакет и, бросив его на землю, начал убегать. Полицейские догнали и применили к нему спецсредства - наручники.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. В дальнейшем, следователи изъяли из пакетика два свертка с веществом, похожим на наркотическое.

В медицинском учреждении водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Инспекторы составили на него админматериалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Для справки: в ночь с 13 на 14 января, сумские патрульные обнаружили 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Право Наркотики
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