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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине уничтожили 7 боеприпасов времен прошлых войн

В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 5 противотанковых и 1 минометную (82 мм) мины, ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны, обнаруженные в Роменском и Ахтырском районах.

В частности, на Ахтырщине в с. Куземин местный житель во время поиска металлолома с помощью металлоискателя наткнулся на 6 подозрительных предметов, похожих на боеприпасы. Опасная находка находилась в 25 м от жилых домов. Об этом мужчина сообщил спасателям.

На место вызова прибыли роменские пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 5 противотанковых мин и ручную гранату. Специалисты изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Несмотря на то, что 2018 год только начался, это уже третий случай выявления в Сумской области взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управленик Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Устаревшие боеприпасы
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