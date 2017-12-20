На Сумщине уничтожили 7 боеприпасов времен прошлых войн

В частности, на Ахтырщине в с. Куземин местный житель во время поиска металлолома с помощью металлоискателя наткнулся на 6 подозрительных предметов, похожих на боеприпасы. Опасная находка находилась в 25 м от жилых домов. Об этом мужчина сообщил спасателям.
На место вызова прибыли роменские пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 5 противотанковых мин и ручную гранату. Специалисты изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Несмотря на то, что 2018 год только начался, это уже третий случай выявления в Сумской области взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управленик Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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