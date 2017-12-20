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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2082

В Шостке задержали насильника двух 15-летних девушек

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель главі Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Уже сегодня в Шостке в Сумской области задержан местный житель, 1992 г.р., который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек», - сообщил он.

По его словам, усиление ответственности за половые преступления против детей и открытый реестр педофилов - эти вопросы являются крайне актуальными и требуют срочного реагирования.

Право Изнасилование Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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