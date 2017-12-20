В Шостке задержали насильника двух 15-летних девушек

«Уже сегодня в Шостке в Сумской области задержан местный житель, 1992 г.р., который у себя дома изнасиловал двух 15-летних девушек», - сообщил он.
По его словам, усиление ответственности за половые преступления против детей и открытый реестр педофилов - эти вопросы являются крайне актуальными и требуют срочного реагирования.
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