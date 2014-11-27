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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4565

В Сумах снова будут решать проблему пестицидов на Тепличном

Мэр Сум Александр Лысенко создал комиссию по вопросу перезатаривания ничейных пестицидов, в очередной раз найденных активистами в районе Тепличного.

Сегодня, 15 января, на аппаратное совещание в мэрию пришли активисты ОО «Гранит», участники АТО, которые потребовали от городских властей решить проблему лежащих под отрытым небом пестицидов на окраине Сум.

- Мы общались на прошлой неделе, вы пообещали решить проблему, - обратился один из них к мэру. – Что сделано за это время.

- Я ничего не обещал, - ответил мэр. – Мы создадим комиссию, в которую войдут члены исполкома, депутаты городского и областного советов, сотрудники структурных подразделений Сумской облгосадминистрации, так как пестициды находятся не на нашей территории. Это уже территориально не город Сумы. Пока мы проводим переговоры с «Сумыхимпромом», чтобы временно перевезти пестициды на их территорию. Возглавит комиссию первый зам Владимир Войтенко. Комиссия будет искать место, куда их перевезти дальше. Думаю, это будет не город Сумы, так как здесь большая концентрация населения. Нужно договориться с каким-нибудь районом, где уже хранятся такие отходы, перезатарить и перевезти туда. пока же нужно определить: чья это земля, где их нашли. Юрий Николаевич (Клименко – директор департамента обеспечения ресурсных платежей – Ред.) займется этим вопросом.

- Я через два дня еду обратно на войну. что мне говориться нашим бойцам, сумчанам? Я сюда специально приехал, потому что мои дети болеют. Оттуда вода течет в реку, откуда сумчане берут воду. Что говорить?

- А есть исследования, от чего болеют? – поинтересовался мэр.

- Нам ждать, пока пройдут исследования? или решать проблему?

- Мы будем заниматься этой проблемой. Комиссия будет разбираться.

- Пока комиссия будет разбираться, мы сдохнем.

На этом разговор закончился, активисты ушли ни с чем…

Общество Пестициды
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