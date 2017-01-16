Мэр Сум пугает подчиненных снегом

Сегодня, 15 января, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко поднял вопрос уборки снега.
- Вы прогнозы смотрите? – спросил он у подчиненных. – Уже через 5 дней снег прогнозируют. Давайте, чтобы он не стал для нас полной неожиданностью. Жэки готовы? Чтобы у нас не только дороги, за которые я уверен, но и тротуары были убраны и придомовые территории. Проверьте всю технику, договора на использование, если своей нет. Дворники чтобы были, мы же повысили вам тарифы…
Все руководители жэков отчитались, что готовы к снегу. У всех есть и техника, и дворники, и песок, и лопаты…
- Андерсен отдыхает, - прокомментировал один из чиновников в зале.
Напомним: месяц назад мэр давал поручение своим замом проверить готовность жэков к зиме. Отчетов публично озвучено не было.
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