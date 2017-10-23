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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17540

Мэр Сум хочет регулировать тепло

Мэр Сум Александр Лысенко распорядился экономить средства на отопление.

Вопрос был поднят сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Я хочу обратиться к «Сумытеплоэнерго» и «КСПУ», - начал мэр. – Мы с вами договаривались о контроле за теплорегулированием. Мы хотим наладить теплорегулирование в школах, детсадах, больницах, чтобы у нас выдерживался температурный режим, когда холодно, и чтобы не было очень жарко, когда на улице плюсовая температура, как совсем недавно. На прошлой неделе мы открывали детсад «Яблонька», там очень жарко.

- Мы обзваниваем все детсады и школы, - поднялась начальник управления образования Антонина Данильченко. – У нас все в норме. Если есть проблемы, мы созваниваемся с «Сумытеплоэнерго».

- По звонку мы выезжаем и помогаем, - сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- Я просто хочу, чтобы у нас была экономия бюджетных средств, когда жарить не нужно, - продолжил мэр. –Чтобы не было проблем. То же касается и жилых домов. Если слишком жарко, нужно помогать людям регулировать тепло, но чтобы без разбалансировки всей системы в доме. А вам, Григорий Иванович (Яременко – директор департамента инфраструктуры – Ред.), контроль, контроль и еще раз контроль. За теплоэнерго и ЖЭКами.

Общество Отопление
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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