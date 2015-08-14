Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22121

В Сумах планируют установить почти 200 камер наблюдения

В 2018 году согласно программе, утвержденной горсоветом, в Сумах установят больше 160 камер наблюдения.

Об этом сегодня, 15 января, во время аппаратного совещания сообщил секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов в ответ на вопрос мэра Сум Александра Лысенко.

- В этом году мы планируем установить 60-70 камер по детским садам и школам, а также на дорожной инфраструктуре около 100, - поделился г-н Баранов. – В 2017 году мы уже усатнвоили первые 35 камер наблюдения.

- То есть к концу года у нас уже будет больше 200 камер? – уточнил А.Лысенко.

- Будет, - заверил А.Баранов.

- Извините, дорогие сумчане, безопасность прежде всего, - подытожил мэр. – Будем заглядывать во все места…

Общество Камеры наблюдения
view counter

По тематике

18.09.2017 10:09

В Сумах не хватает денег на камеры наблюдения

Вопрос установки камер видеонаблюдения обсуждали сегодня, 18 сентября, во время аппаратного совещания....

13.06.2017 15:48

Шосткинцев обещают взять под наблюдение

На IX сессии Шосткинского городского совета мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в ближайшее время в городе запланирована установка 10...

Петиция об установке видеокамер для обеспечения правопорядка получила ответ
06.07.2016 16:10

Петиция об установке видеокамер для обеспечения правопорядка получила ответ

Электронная петиция Алексея Болгова «Установка видеокамер для обеспечения правопорядка» получила ответ от Сумского городского совета....

Петиция сумчанина «Установка видеокамер для обеспечения правопорядка» собрала необходимые подписи
28.06.2016 12:34

Петиция сумчанина «Установка видеокамер для обеспечения правопорядка» собрала необходимые подписи

Электронная петиция Алексея Болгова собрала 278 подписей из 250 необходимых....

Большой брат: в Тростянце устанавливают камеры наблюдения
14.08.2015 07:37

Большой брат: в Тростянце устанавливают камеры наблюдения

Для предупреждения совершения правонарушений, оперативной фиксации преступных действий, в местах массового пребывания граждан в Тростянце устанавливаются камеры видеонаблюдения....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.