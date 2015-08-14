В Сумах планируют установить почти 200 камер наблюдения

Об этом сегодня, 15 января, во время аппаратного совещания сообщил секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов в ответ на вопрос мэра Сум Александра Лысенко.
- В этом году мы планируем установить 60-70 камер по детским садам и школам, а также на дорожной инфраструктуре около 100, - поделился г-н Баранов. – В 2017 году мы уже усатнвоили первые 35 камер наблюдения.
- То есть к концу года у нас уже будет больше 200 камер? – уточнил А.Лысенко.
- Будет, - заверил А.Баранов.
- Извините, дорогие сумчане, безопасность прежде всего, - подытожил мэр. – Будем заглядывать во все места…
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