В Сумах хотят пустить транспорт до областной больницы

Такое поручении он дал сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в мэрии.
- Вы же знаете, что областная больница постепенно переезжает на Ковпака? – поинтересовался он у подчиненных. – Люди уже просят продлить маршруты до нее. Сейчас маршруты только до детской больницы, и людям нужно идти пешком. Посмотрите, чья там земля. Нужно сделать дорогу, освещение и продлить маршруты.
Напомним, такая же проблема возникала в 2012 году, когда открывали психоневрологический диспансер, в который теперь вселяется областная больница. Однако это уже не территория города, поэтому тогда о проблеме благополучно забыли…
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