Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34155

В Сумах хотят пустить транспорт до областной больницы

Мэр Сум Александр Лысенко поручил проработать вопрос продления маршрутов до областной больницы.

Такое поручении он дал сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Вы же знаете, что областная больница постепенно переезжает на Ковпака? – поинтересовался он у подчиненных. – Люди уже просят продлить маршруты до нее. Сейчас маршруты только до детской больницы, и людям нужно идти пешком. Посмотрите, чья там земля. Нужно сделать дорогу, освещение и продлить маршруты.

Напомним, такая же проблема возникала в 2012 году, когда открывали психоневрологический диспансер, в который теперь вселяется областная больница. Однако это уже не территория города, поэтому тогда о проблеме благополучно забыли…

Общество Областная больница Транспорт
view counter

По тематике

29.12.2017 11:17

В Сумах собираются потратить на реконструкцию областной больницы 860 млн гривен

28 декабря состоялось открытие терапевтических отделений областной клинической больницы, которые переехали в здание Сумского областного клинического психоневрологического диспансера на ул....

14.12.2017 09:58

Четыре троллейбуса в проекте бюджета 2018: первые результаты борьбы сумчан за достойный транспорт

В проект городского бюджета Сум 2018 были добавлены расходы на покупку четырех троллейбусов, следует из заявления члена общественной комиссии по...

12.12.2017 13:17

Поликлиника областной больницы начала прием на Ковпака, 18 (видео)

Поликлиника областной больницы уже переехала в помещения теперь уже бывшего психдиспансера....

06.12.2017 13:38

Поликлиника и 5 отделений областной больницы переезжают на Веретеновку (видео)

Консультационная поликлиника Сумской областной больницы переезжает на Веретеновку и через три дня, с 8 декабря будет работать по новому адресу:...

29.03.2017 15:32

В Сумах намерены таки переселить психбольных в областную больницу

Сегодня, 29 марта, состоялось выездное совещание на базе коммунального учреждения областного совета «Сумская областная клиническая больница»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.