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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44263

В Сумах хотят потратить 4 миллиона на ремонт гидросооружения на Сумке

На капитальный ремонт гидросооружения под мостом через Сумку на пр. Шевченко необходимо 4 млн грн.

Об этом сегодня, 15 января, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Мы проработали вопрос целесообразности приема этого гидросооружения в коммунальную собственность, - доложил он. – Общались со специалистами. На его капитальный ремонт необходимо 3,5-4 млн грн.

- Вы мне, что должны были сказать? – переспросил мэр Сум Александр Лысенко. – Целесообразно или нецелесообразно?

- Целесообразно.

- Тогда принимаем и ремонтируем. Все равно облсовет им заниматься не будет. Выйдем, посмотрим, может, текущим ремонтом обойдется. но нужно наводить порядок.

Общество Гидросооружение
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