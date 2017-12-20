В Сумах хотят потратить 4 миллиона на ремонт гидросооружения на Сумке

Об этом сегодня, 15 января, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.
- Мы проработали вопрос целесообразности приема этого гидросооружения в коммунальную собственность, - доложил он. – Общались со специалистами. На его капитальный ремонт необходимо 3,5-4 млн грн.
- Вы мне, что должны были сказать? – переспросил мэр Сум Александр Лысенко. – Целесообразно или нецелесообразно?
- Целесообразно.
- Тогда принимаем и ремонтируем. Все равно облсовет им заниматься не будет. Выйдем, посмотрим, может, текущим ремонтом обойдется. но нужно наводить порядок.