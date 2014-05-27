В Сумах хотят отремонтировать еще один фонтан

Такое поручение дал мэр Сум Александр Лысенко директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрию Клименко.
- Вы посмотрите на него, - обратился он к подчиненным. – В каком ужасном он состоянии. Это центр города, люди ходят, смотрят, думают, что это наше. Чье оно?
- Логично предположить, что облсовета, - сказал Ю.Клименко.
- Уточните и подготовьте письмо о том, что мы готовы принять его в нашу коммунальную собственность. Примем и отремонтируем.
Начальник горуправления капитального строительства Виталий Шилов получил поручение от мэра разработать проект на новый фонтан в детском парке «Сказка»....
1 сентября в Конотопе состоялось торжественное открытие обновленного фонтана на площади Мира....
Городские власти дали поручение почистить фонтан «Сумка» на ул. Воскресенская.... 4
Из-за поломки рабочего колеса на насосе сегодня, 27 мая, центральный фонтан Сум работать не будет....
На прошлой неделе прошел пробный запуск фонтана в детском парке....