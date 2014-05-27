В Сумах хотят отремонтировать еще один фонтан Фонтан на площади Независимости примут в коммунальную собственность.

Такое поручение дал мэр Сум Александр Лысенко директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрию Клименко.

- Вы посмотрите на него, - обратился он к подчиненным. – В каком ужасном он состоянии. Это центр города, люди ходят, смотрят, думают, что это наше. Чье оно?

- Логично предположить, что облсовета, - сказал Ю.Клименко.

- Уточните и подготовьте письмо о том, что мы готовы принять его в нашу коммунальную собственность. Примем и отремонтируем.