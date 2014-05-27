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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00319

В Сумах хотят отремонтировать еще один фонтан

Фонтан на площади Независимости примут в коммунальную собственность.

Такое поручение дал мэр Сум Александр Лысенко директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрию Клименко.

- Вы посмотрите на него, - обратился он к подчиненным. – В каком ужасном он состоянии. Это центр города, люди ходят, смотрят, думают, что это наше. Чье оно?

- Логично предположить, что облсовета, - сказал Ю.Клименко.

- Уточните и подготовьте письмо о том, что мы готовы принять его в нашу коммунальную собственность. Примем и отремонтируем.

Общество Фонтан
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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