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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5333

Сумчане стали меньше болеть ОРВИ

На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ уменьшилась на 3%.

Об этом сегодня, 9 января, во время аппаратного совещания в мэрии доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По данным еженедельного мониторинга, за прошлую неделю заболели ОРВИ 832 человека, - доложила она. – Это на 3% меньше, чем на предыдущей неделе. Из заболевших 61% дети, 20% из которых – школьного возраста. Заболеваемость ниже эпидпорога на 60%. Госпитализировано 86 человека. Тяжелых случаев и случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.

Общество Здравоохранение ОРВИ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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