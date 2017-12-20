Сумчане стали меньше болеть ОРВИ

Об этом сегодня, 9 января, во время аппаратного совещания в мэрии доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.
- По данным еженедельного мониторинга, за прошлую неделю заболели ОРВИ 832 человека, - доложила она. – Это на 3% меньше, чем на предыдущей неделе. Из заболевших 61% дети, 20% из которых – школьного возраста. Заболеваемость ниже эпидпорога на 60%. Госпитализировано 86 человека. Тяжелых случаев и случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко....
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