Сумчане стали меньше болеть ОРВИ На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ уменьшилась на 3%.

Об этом сегодня, 9 января, во время аппаратного совещания в мэрии доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По данным еженедельного мониторинга, за прошлую неделю заболели ОРВИ 832 человека, - доложила она. – Это на 3% меньше, чем на предыдущей неделе. Из заболевших 61% дети, 20% из которых – школьного возраста. Заболеваемость ниже эпидпорога на 60%. Госпитализировано 86 человека. Тяжелых случаев и случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.