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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:071

“Сумы” может возглавить помощник Севидова

Вакантным остается пост главного тренера ПФК “Сумы” после отставки Богдана Есыпа.

С назначением преемника 39-летнего специалиста руководство “горожан” не спешит, решив, судя по всему, взять небольшую паузу.

Впрочем, по данным, которыми располагает FootBoom, уже в скором времени сумчане объявят имя нового наставника. Им, с большой долей вероятности, станет постоянный ассистент Александра Севидова – 45-летний Александр Мартюк (на фото), а Севидов, как и при Есыпе, продолжит занимать должность тренера-консультанта ПФК “Сумы”.

Отметим также, что Мартюк лично наблюдал за матчами “горожан” во время декабрьского турнира, проходившего в Николаеве. В нынешнем сезоне 16-й клуб первого дивизиона возглавляли упомянутый выше Богдан Есып и Илья Близнюк.

Спорт Александр Мартюк ПФК «Сумы» Футбол
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