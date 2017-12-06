«Горводоканал» информирует об особенностях платы за поверку квартирных счетчиков

Счетчики, срок поверки которых приходился на 2017 год, предприятие продолжает проверять бесплатно.
Однако водомеры, у которых эта процедура должна состояться в 2018 году, поверяются за собственных средств потребителей. Это связано с тем, что постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, из действующих тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения расходы на периодическую поверку квартирных средств учета воды были изъяты (для многоэтажных домов с 29 ноября 2017 года, для домов частного сектора с 17 декабря 2017 года).
Поверить водомеры сумчане могут в КП «Горводоканал» или в других метрологических центрах.
В первом случае после получения уведомления потребитель должен обратиться в КП «Горводоканал» (ул. Белопольское шоссе, 9, 1-й этаж, каб. 12, тел.: 70-06-92, 70-06-93, (050) 3075761) для получения квитанции за проведение периодической поверки счетчика холодной воды. По желанию абонента будет определен метод проведения проверки (с демонтажом или без демонтажа), а после уплаты квитанции за прохождение поверки - дата выхода оператора для проведения поверки или контролера для проведения распломбирования. Стоимость поверки одного водомера составляет с демонтажем 77,67 грн, без демонтажа (не снимая счетчик) - 120 гривен. За 14 календарных дней со дня составления акта, который выдается оператором при осуществлении поверки, потребитель получит свидетельство (справку) о результатах проверки.
При поверке счетчика холодной воды в других метрологических центрах потребителю также необходимо сначала обратиться в КП «Горводоканал» для распломбированич водомера (ул. Белопольское шоссе, 9, 1-й этаж, каб. 4, понедельник-четверг с 7:30 до 16:30 без перерыва на обед, пятница с 7:30 до 15:15 без перерыва на обед).
КП «Горводоканал» напоминает сумчанам, что распломбирование счетчиков холодной воды могут проводить только представители этого предприятия.
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