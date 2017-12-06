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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47305

«Горводоканал» информирует об особенностях платы за поверку квартирных счетчиков

Коммунальное предприятие «Горводоканал» разъяснило особенности платы за поверку квартирных приборов учета холодной воды.

Счетчики, срок поверки которых приходился на 2017 год, предприятие продолжает проверять бесплатно.

Однако водомеры, у которых эта процедура должна состояться в 2018 году, поверяются за собственных средств потребителей. Это связано с тем, что постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, из действующих тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения расходы на периодическую поверку квартирных средств учета воды были изъяты (для многоэтажных домов с 29 ноября 2017 года, для домов частного сектора с 17 декабря 2017 года).

Поверить водомеры сумчане могут в КП «Горводоканал» или в других метрологических центрах.

В первом случае после получения уведомления потребитель должен обратиться в КП «Горводоканал» (ул. Белопольское шоссе, 9, 1-й этаж, каб. 12, тел.: 70-06-92, 70-06-93, (050) 3075761) для получения квитанции за проведение периодической поверки счетчика холодной воды. По желанию абонента будет определен метод проведения проверки (с демонтажом или без демонтажа), а после уплаты квитанции за прохождение поверки - дата выхода оператора для проведения поверки или контролера для проведения распломбирования. Стоимость поверки одного водомера составляет с демонтажем 77,67 грн, без демонтажа (не снимая счетчик) - 120 гривен. За 14 календарных дней со дня составления акта, который выдается оператором при осуществлении поверки, потребитель получит свидетельство (справку) о результатах проверки.

При поверке счетчика холодной воды в других метрологических центрах потребителю также необходимо сначала обратиться в КП «Горводоканал» для распломбированич водомера (ул. Белопольское шоссе, 9, 1-й этаж, каб. 4, понедельник-четверг с 7:30 до 16:30 без перерыва на обед, пятница с 7:30 до 15:15 без перерыва на обед).

КП «Горводоканал» напоминает сумчанам, что распломбирование счетчиков холодной воды могут проводить только представители этого предприятия.

Общество КП «Горводоканал» Поверка счетчиков
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