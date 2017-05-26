Почему Сумское НПО до сих пор без государственных заказов?

«Я встречался с руководством предприятия и знаю, что, к сожалению, пока «Сумское НПО» не получило государственный заказ, в частности, от НАК «Нафтогаз Украины». Мы слышим только обещания, но реальных шагов «Нафтогаз» не делает», - поделился Николай Клочко.
По его словам, СНПО пока своими усилиями и при поддержке облгосадминистрации (встречи руководства области на уровне послов других стран) получило заказ из Узбекистана и Ирана. Но этого не достаточно, чтобы исправить ситуацию на предприятии.
«Давайте еще раз официально обратимся с письмом к руководителю НАК «Нафтогаз» Андрею Коболеву, и попросим, чтобы не было блокирования участия нашего предприятия в тендерах. И чтобы они учли поручения президента Украины, которые были по этому поводу», - поручил он подчиненным.
Как доложил главе облгосадминистрации директор департамента социальной защиты населения Михаил Дубровский, количество предприятий-должников по выплате заработной платы в области уменьшается, но остается нерешенным вопрос с наибольшим из них - Сумским НПО, долг которого сейчас составляет 77 млн гривен.
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