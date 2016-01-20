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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22171

Советы сумских спасателей крещенским купальщикам

19 января все православные христиане будут отмечать один из главных праздников - Крещение. Для того, чтобы праздник не обернулось трагедией, необходимо четко соблюдать правила поведения пребывания на воде и льду.

Ежегодно спасатели г. Сумы заботятся о безопасности этих мероприятий. Для этого четко определяются места для купания, обследуются днища водоемов и принимаются дополнительные меры безопасности. Поэтому, все желающие смогут по достоинству оценить христианские традиции в специально оборудованном для этого месте, без риска для жизни.

Помните: недопустимо купание в необорудованных для этого местах и с непроверенным дном. Нельзя начинать крещенские забавы без представителей служб спасения и медицинских работников и позволять купания детям без присмотра родителей или взрослых. Нельзя нырять в воду непосредственно со льда.

Поэтому, погружаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега. Перед купанием необходимо разогреть тело. К проруби необходимо подходить в удобной обуви. Погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. При выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце. При групповом купании количество людей, которое находится в воде, не должно превышать трех человек. Для укрепления иммунитета и избегания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая из предварительно подготовленного термоса.

Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких, не пренебрегайте правилами безопасного поведения на льду, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Крещенское купание
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