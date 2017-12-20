Возле универмага «Киев» сбили пенсионерку 13 января в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что по улице Кооперативной под колеса легкового автомобиля попала пожилая женщина.

Прибывшие по вызову на место происшествия установили, что 36-летний водитель автомобиля «Мерседес-Спринтер», двигаясь задним ходом с парковочного места, совершил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую сразу госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу, где врачи обнаружили у нее травмы тела и внутренних органов. Виновника ДТП сразу было проверено на состояние опьянения, по результатам которого он оказался трезвым.

С целью выяснения всех обстоятельств данного ДТП полицейские обращаются к гражданам, которые могли быть свидетелями этого события, обратиться в Сумской отдел полиции по адресу: улица Первомайская, 21 или позвонить на телефоны дежурной части Сумского ОП (0542) 66-72-04, 66 -72-05, (050) 407-31-02 или на круглосуточную телефонную линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.