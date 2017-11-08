В Шостке задержали педофила-насильника

Шосткинской местной прокуратурой 15 января 2018 года 26-летнему жителю г. Шостка сообщено о подозрении в изнасиловании и насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом в отношении двух несовершеннолетних. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 152 и ч. 2 ст. 153 УК Украины.
Установлено, что 13 января 2018 года, возвращаясь домой, подозреваемый встретил в подъезде многоэтажного дома, где живет, двух ранее незнакомых ему 15-летних девушек, которые ожидали возвращения его соседа. Он предложил девушкам зайти к нему, чтобы подождать знакомого в квартире. Девушки согласились. Через некоторое время они собирались идти домой, однако подозреваемый, закрыв дверь, воспользовался своей физической преимуществом и изнасиловал их.
Как сообщил руководитель Шосткинского местной прокуратуры Игорь Зайцев, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Прокуратура уже направила в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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