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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35341

В Шостке задержали педофила-насильника

На Сумщине по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан житель Шостки.

Шосткинской местной прокуратурой 15 января 2018 года 26-летнему жителю г. Шостка сообщено о подозрении в изнасиловании и насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом в отношении двух несовершеннолетних. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 152 и ч. 2 ст. 153 УК Украины.

Установлено, что 13 января 2018 года, возвращаясь домой, подозреваемый встретил в подъезде многоэтажного дома, где живет, двух ранее незнакомых ему 15-летних девушек, которые ожидали возвращения его соседа. Он предложил девушкам зайти к нему, чтобы подождать знакомого в квартире. Девушки согласились. Через некоторое время они собирались идти домой, однако подозреваемый, закрыв дверь, воспользовался своей физической преимуществом и изнасиловал их.

Как сообщил руководитель Шосткинского местной прокуратуры Игорь Зайцев, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Прокуратура уже направила в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Изнасилование
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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