В Ахтырке переехали пьяного пешехода В ночь с 13 на 14 января в Ахтырский отдел полиции поступило сообщение, что в местную больницу доставлен 59-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения.

У мужчины врачи обнаружили телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома ноги и ушибами лица и тела. Предварительно установлено, что потерпевший получил травмы на перекрестке улиц Победы и Шевченко, в результате наезда на него автомобиля неизвестной марки, который после содеянного, скрылся с места происшествия.

По данному факту правоохранители сразу открыли уголовное производство и начали розыск данного автомобиля. Полицейские обращаются ко всем гражданам, которые могли видеть данное событие обратиться в Ахтырский отдел полиции по адресу: улица Независимости, 29 или позвонить в дежурную часть по телефонам: (05446) 2-33-44, (066) 68-83 -793, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.