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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41155

В Ромнах произошло два ДТП с пострадавшими

Две дорожные аварии с пострадавшими произошли 14 января в Ромнах.

По предварительным данным, в первом случае 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 211830». В результате столкновения автомобилей пострадали двое пассажиров автомобиля «ВАЗ 2109» 25 и 24 лет и 30-летняя пассажирка «ВАЗ 21830». Все они были госпитализированы в местную больницу с травмами головы и ушибами тела. Во втором случае 21-летний водитель автомобиля «Опель» совершил наезд на 38-летнего мужчину, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. В результате аварии, пострадавший пешеход был госпитализирован в местную больницу с переломами обеих ног.

В рамках открытых уголовных производств по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины данных аварий.

Правоохранители обращаются ко всем автомобилистам и другим участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать превышения скорости на автодорогах, всегда при движении на дороге учитывать погодные условия и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Ромны
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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