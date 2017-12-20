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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20129

Конотопский пенсионер отдал фейковым полицейским 30 тысяч

Чтобы «выкупить» внука от уголовной ответственности, 72-летний житель Конотопа потерял все свои сбережения.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 72-летний пенсионер. Он рассказал, что ему позвонили злоумышленники, представившиеся работниками полиции, и сообщили, что его внук попал в ДТП с пострадавшими. Чтобы в отношении родственника не раскрывали уголовное производство, предложили «решить вопрос» за денежное вознаграждение. Деньги, отмечали они, нужны срочно. Их якобы нужно отдать пострадавшим на лечение.

Аферисты постоянно «держали» дедушки на связи, после чего к нему домой пришла молодая женщина, которой он отдал собственные 30 тысяч гривен. Когда же позвонил внуку, понял, что его обманули.

Сейчас по данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и ведут поиски злоумышленников. А правоохранители продолжают обращаться к гражданам с просьбой: не доверять незнакомцам, которые выдают себя за полицейских, проверять полученную информацию лично, позвонив в отдел или отделение полиции и тем более не отдавать никому своих денег. Помните, в полиции «не решают» такие вопросы, а подобные звонки поступают только от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Конотоп Мошенничество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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