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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57150

На Сумщине полицейские нашли нарколабораторию в шалаше на болоте

Чтобы обезопасить себя от разоблачения 36-летний наркозависимый житель Ромен изготавливал наркотик в шалаше, спрятанном в зарослях на болоте.

Самодельный шалаш обнаружили работники полиции, которые проводили отработку микрорайона города. Внутри они увидели трех мужчин, а также оборудование и посуду, которые использовались для приготовления наркотических средств. Один из мужчин объяснил правоохранителям, что является наркозависимым и пришел сюда изготовить наркотик.

«При осмотре места происшествия, - комментирует Александр Ващенко, старший следователь следственного отдела Роменского ОП, - было обнаружено 10 литров жидкости, похожей на вторичное сырье, которое остается после приготовления опия ацетилированного. Также было обнаружено и около килограмма вещества растительного происхождения с резким запахом ацетона, внешне похожее на отварной мак, и два шприца с вероятным наркотиком уже готовым к употреблению».

Сейчас все изъятое следователи направили на исследование. По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст. 309 Уголовного Кодекса Украины. За незаконное изготовление, приобретение и хранение мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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