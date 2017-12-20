Шосткинские полицейские поймали интернет-мошенника

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 34-летний житель Одесской области. Мужчина рассказал, что хотел купить мотоцикл по выгодной цене, а вместо этого наткнулся на афериста. Объявления о продаже транспортного средства он нашел в Интернете на одном из известных сайтов, связался с продавцом, который попросил предоплату в размере 1000 гривен, пообещав потом выслать товар. Однако время шло, товар не поступал, а сам продавец вообще перестал выходить на связь.
«Во время проверки заявления потерпевшего правоохранителям удалось установить, что деньги были перечислены на карточку жителя одного из сел Шосткинского района, которые были сняты в Шостке, - комментирует Роман Бережной, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции, - Владельцем банковской карточки оказался 19-летний парень, который пояснил, что таким образом зарабатывал деньги на собственные нужды».
Сегодня работники полиции проверяют молодого человека на причастность к другим подобным преступлениям. В отношении него открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За содеянное ему грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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