Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3085

Шосткинские полицейские поймали интернет-мошенника

Полицейские вычислили 19-летнего местного жителя, который обманывал людей в Интернете.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 34-летний житель Одесской области. Мужчина рассказал, что хотел купить мотоцикл по выгодной цене, а вместо этого наткнулся на афериста. Объявления о продаже транспортного средства он нашел в Интернете на одном из известных сайтов, связался с продавцом, который попросил предоплату в размере 1000 гривен, пообещав потом выслать товар. Однако время шло, товар не поступал, а сам продавец вообще перестал выходить на связь.

«Во время проверки заявления потерпевшего правоохранителям удалось установить, что деньги были перечислены на карточку жителя одного из сел Шосткинского района, которые были сняты в Шостке, - комментирует Роман Бережной, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции, - Владельцем банковской карточки оказался 19-летний парень, который пояснил, что таким образом зарабатывал деньги на собственные нужды».

Сегодня работники полиции проверяют молодого человека на причастность к другим подобным преступлениям. В отношении него открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За содеянное ему грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шосткинский район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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