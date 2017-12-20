Патрульные оперативно задержали похитителя металлолома Средь бела дня 42-летний гражданин вытащил из двора пенсионерки едва не весь металлолом, чтобы заработать себе денег.

В полицию позвонила 60-летняя женщина, которая заметила, как во двор ее частного домовладения на ул. Александра Невского проник неизвестный.

Осмотрев двор, неизвестный увидел на земле металлические изделия, которые через несколько секунд начал перекидывать через забор. Забрав похищенное, неизвестный скрылся, однако через некоторое время снова вернулся и продолжил похищение. Уже после этого женщина вызвала полицейских.

На месте происшествия заявительница предоставила приметы вора и указала направление, в котором он ушел. Через несколько минут на улице 8-го марта инспекторы увидели мужчину, который переносил металлолом.

Стражи порядка задержали его. Потерпевшая узнала вора. Сам он сообщил, что собирался сдать похищенное на металлолом.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.