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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:12226

Патрульные оперативно задержали похитителя металлолома

Средь бела дня 42-летний гражданин вытащил из двора пенсионерки едва не весь металлолом, чтобы заработать себе денег.

В полицию позвонила 60-летняя женщина, которая заметила, как во двор ее частного домовладения на ул. Александра Невского проник неизвестный.

Осмотрев двор, неизвестный увидел на земле металлические изделия, которые через несколько секунд начал перекидывать через забор. Забрав похищенное, неизвестный скрылся, однако через некоторое время снова вернулся и продолжил похищение. Уже после этого женщина вызвала полицейских.

На месте происшествия заявительница предоставила приметы вора и указала направление, в котором он ушел. Через несколько минут на улице 8-го марта инспекторы увидели мужчину, который переносил металлолом.

Стражи порядка задержали его. Потерпевшая узнала вора. Сам он сообщил, что собирался сдать похищенное на металлолом.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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