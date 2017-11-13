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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06144

Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 361 человек.

Это меньше на 6,2%, чем на предыдущей неделе – 385. В том числе количество травмированных детей - 52 (за предыдущую неделю - 53).

Из 361 травмы: бытовых - 264, уличных - 72, производственных - 1, дорожно-транспортных - 4, других - 20. Из 264 бытовых травм: переломов - 70, травм связок - 42, ран - 69, вывихов - 10, других - 73. Из 72 уличных травм: переломов – 15, травм связок - 8, ран - 17 вывихов - 5, других - 27.

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 7 (за предыдущую неделю - 7): ул. Ковпака - 2, ул. Г.Кондратьева - 1, ул. Металлургов - 2, ул. Ильинская - 2.

Общество Травматизм
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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