В сумских больницах продолжаются ремонты Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились текущие ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт кабинета фтизиатра, палат пульмонологического отделения и лестницы стационарного корпуса), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт клинико-диагностической лаборатории, отделения микрохирургии глаза, приемного отделения, терапевтического отделения, хирургического отделения №2, гинекологического отделения, отделения хирургии одного дня, отоларингологического отделения, физиотерапевтического отделения, регистратуры поликлиники, кабинетов поликлиники и администрации) и в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт санитарной комнаты женской консультации).