В сумских больницах продолжаются ремонты

На прошлой неделе проводились текущие ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт кабинета фтизиатра, палат пульмонологического отделения и лестницы стационарного корпуса), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт клинико-диагностической лаборатории, отделения микрохирургии глаза, приемного отделения, терапевтического отделения, хирургического отделения №2, гинекологического отделения, отделения хирургии одного дня, отоларингологического отделения, физиотерапевтического отделения, регистратуры поликлиники, кабинетов поликлиники и администрации) и в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт санитарной комнаты женской консультации).
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения горсовета....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....