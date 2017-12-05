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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились текущие ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт кабинета фтизиатра, палат пульмонологического отделения и лестницы стационарного корпуса), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт клинико-диагностической лаборатории, отделения микрохирургии глаза, приемного отделения, терапевтического отделения, хирургического отделения №2, гинекологического отделения, отделения хирургии одного дня, отоларингологического отделения, физиотерапевтического отделения, регистратуры поликлиники, кабинетов поликлиники и администрации) и в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт санитарной комнаты женской консультации).

Общество Ремонт больниц
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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