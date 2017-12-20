Патрульные по горячим следам задержали магазинного вора Немалое количество средств, алкогольный напиток, отвертка и гвоздодер обнаружили патрульные у гражданина, который, рано утром, вероятно проник в магазин.

Стражи порядка получили сообщение о срабатывании сигнализации в магазине на улице Санаторной. Оперативно прибывший на место происшествия, экипаж полицейских обнаружил открытую дверь магазина. В помещение никого не было, поэтому инспекторы вызвали на место происшествия владельца магазина, другие экипажи начали отрабатывать прилегающую территорию.

Через несколько минут на улице Водной, был замечен подозрительный гражданин. Мужчина шел только в одной перчатке, одновременно пил алкогольный напиток, однако, увидев полицейское авто он ускорил шаг. Общаясь с полицейскими, он нервничал и путался в показаниях. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него отвертку, гвоздодер и денежные средства в размере около 3000 гривен, в то же время все купюры были смяты.

28-летний гражданин пытался ввести в заблуждение полицейских, сначала назвав им свои ложные данные, однако, в дальнейшем признался в совершении кражи. Мотивы преступления объяснил отсутствием средств для аренды квартиры.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК. Продолжаются следственные действия.