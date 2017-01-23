В сумском бюджете недобор В общий фонд городского бюджета поступили средства в сумме 23,0 млн грн, что составляет 1,5% к плану на год.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 14,4 млн грн (-38,5%), в т.ч. по: налогу на доходы физических лиц – 6,3 млн грн; акцизному налогу – 3,1 млн грн; земельному налогу и арендной плате – 3,6 млн гривен.

Сумма недовыполнения по росписи составляет 7,5 млн грн (- 24,5%), в т. ч. по: акцизному налогу – 3,6 млн грн; земельному налогу и арендной плате – 3,1 млн грн; единому налогу – 600 тыс. гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 6,1 млн грн (или на 35,8%) за счет налога на доходы физических лиц (+ 6,2 млн грн или на 53,0%) и единого налога (+ 1,1 млн грн или на 41,2%).

Из общей суммы поступлений с начала года 77,8% (17,9 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 16,1% (3,7 млн грн) - единый налог; 2,6% (600 тыс. грн) - земельный налог и арендная плата.

В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 400 тыс. грн, что составляет 0,5% к плану на год и на 26,6 тыс. грн (или на 7,4%) больше поступлений за соответствующий период 2017 года.

Поступления бюджета развития составляют 10 тыс. грн, что на 87,1% меньше плановых расчетов на текущую дату пропорционально 1/12.

Официальных трансфертов в общий фонд городского бюджета поступило 20,4 млн грн, что составляет 11,9% к плану на январь по расписанию, в специальный фонд официальных трансфертов не поступало.