Лебединские полицейские раскрыли прошлогодний грабеж Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на группу из четырех молодых людей, которые обоснованно подозреваются в совершении ограбления 39-летнего жителя Лебедина в мае прошлого года.

Событие произошло в мае 2017 года. В полицию с заявлением об ограблении обратился 39-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что в тот день по дороге домой на него напали четверо неизвестных ему молодых людей. Свалив его с ног, злоумышленники вырвали из рук сумку и скрылись. По словам потерпевшего, в сумке находились два мобильных телефона, два золотых кольца и наличные средства 5000 в гривнах и 550 долларов США.

По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленников.

«Потерпевший запомнил одного из нападавших, который за несколько минут до нападения подходил к нему с просьбой поделиться куревом, - рассказывает Олег Цуриков, начальник Лебединского отделения полиции. - Имея описание одного из грабителей, оперативники начали их поиск, который продолжался более полугода. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские вышли на след подозреваемых».

Ими оказались четверо молодых людей, один из которых 21-летний ранее судимый, двое 18-летних и еще один 17-летний юноша. Полицейским удалось найти и часть похищенных у потерпевшего вещей. Сейчас следователи в рамках уголовного производства устанавливают все обстоятельства случившегося и проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.