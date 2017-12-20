Лебединские полицейские раскрыли прошлогодний грабеж

Событие произошло в мае 2017 года. В полицию с заявлением об ограблении обратился 39-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что в тот день по дороге домой на него напали четверо неизвестных ему молодых людей. Свалив его с ног, злоумышленники вырвали из рук сумку и скрылись. По словам потерпевшего, в сумке находились два мобильных телефона, два золотых кольца и наличные средства 5000 в гривнах и 550 долларов США.
По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленников.
«Потерпевший запомнил одного из нападавших, который за несколько минут до нападения подходил к нему с просьбой поделиться куревом, - рассказывает Олег Цуриков, начальник Лебединского отделения полиции. - Имея описание одного из грабителей, оперативники начали их поиск, который продолжался более полугода. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские вышли на след подозреваемых».
Ими оказались четверо молодых людей, один из которых 21-летний ранее судимый, двое 18-летних и еще один 17-летний юноша. Полицейским удалось найти и часть похищенных у потерпевшего вещей. Сейчас следователи в рамках уголовного производства устанавливают все обстоятельства случившегося и проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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