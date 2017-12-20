Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42174

Лебединские полицейские раскрыли прошлогодний грабеж

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на группу из четырех молодых людей, которые обоснованно подозреваются в совершении ограбления 39-летнего жителя Лебедина в мае прошлого года.

Событие произошло в мае 2017 года. В полицию с заявлением об ограблении обратился 39-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что в тот день по дороге домой на него напали четверо неизвестных ему молодых людей. Свалив его с ног, злоумышленники вырвали из рук сумку и скрылись. По словам потерпевшего, в сумке находились два мобильных телефона, два золотых кольца и наличные средства 5000 в гривнах и 550 долларов США.

По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленников.

«Потерпевший запомнил одного из нападавших, который за несколько минут до нападения подходил к нему с просьбой поделиться куревом, - рассказывает Олег Цуриков, начальник Лебединского отделения полиции. - Имея описание одного из грабителей, оперативники начали их поиск, который продолжался более полугода. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские вышли на след подозреваемых».

Ими оказались четверо молодых людей, один из которых 21-летний ранее судимый, двое 18-летних и еще один 17-летний юноша. Полицейским удалось найти и часть похищенных у потерпевшего вещей. Сейчас следователи в рамках уголовного производства устанавливают все обстоятельства случившегося и проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж Лебедин
view counter

По тематике

12.01.2018 09:18

Рецидивисту дали 10 лет тюрьмы за изнасилование 18-летней девушки

Лебединским отделом Роменской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение относительно ранее уже судимого 47-летнего мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку....

Полиция Лебедина разоблачила двух «охотников за металлом»
11.01.2018 11:16

Полиция Лебедина разоблачила двух «охотников за металлом»

В течение нескольких дней двое ранее судимых местных жителей тайком выносили с местного предприятия автозапчасти, чем нанесли ущерб организации на...

10.01.2018 12:45

В Лебедине спасатели достали рыбака, тонущего в озере (+видео)

9 января в 18:25 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в г. Лебедин на озере Лебединском тонет...

02.01.2018 13:30

Патрульные по горячим следам задержали двух грабителей

Происшествие случилось 31 декабря, около 22 часов, на улице Интернационалистов в Сумах....

30.12.2017 11:30

Полицейские задержали безработного, который избил и ограбил пенсионерку

Работники полиции Лебедина оперативно раскрыли разбойное нападение, совершенное на пенсионерку местным жителем....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.