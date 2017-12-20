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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54100

В Сумах поймали вора, выставившего предпринимателя почти на 400 тысяч

Еще в конце прошлого года, неизвестный вор залез в офисное помещение сумского предпринимателя и совершил кражу денег в сумме 240 000 гривен и 5000 долларов США.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. В ходе проведения следственно-розыскных действий правоохранители вычислили злоумышленника. Им оказался местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Подозреваемый в краже мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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