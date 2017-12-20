В Сумах поймали вора, выставившего предпринимателя почти на 400 тысяч

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. В ходе проведения следственно-розыскных действий правоохранители вычислили злоумышленника. Им оказался местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Подозреваемый в краже мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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