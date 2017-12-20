Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5592

Полиция поймала вора, укравшего золото и 6 тысяч долларов

Кражу, которая произошла из частного дома в Сумах, полицейским удалось раскрыть за двое суток.

Вор, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник внутрь и похитил золотые ювелирные украшения и 6000 долларов США. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого в краже мужчину, а у него дома обнаружили и изъяли вещественные доказательства: те же ювелирные украшения и 3800 долларов. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику, согласно санкции статьи, может грозить от трех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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