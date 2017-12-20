Полиция поймала вора, укравшего золото и 6 тысяч долларов

Вор, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник внутрь и похитил золотые ювелирные украшения и 6000 долларов США. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого в краже мужчину, а у него дома обнаружили и изъяли вещественные доказательства: те же ювелирные украшения и 3800 долларов. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику, согласно санкции статьи, может грозить от трех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Средь бела дня 42-летний гражданин вытащил из двора пенсионерки едва не весь металлолом, чтобы заработать себе денег....
Еще в конце прошлого года, неизвестный вор залез в офисное помещение сумского предпринимателя и совершил кражу денег в сумме 240...
Немалое количество средств, алкогольный напиток, отвертка и гвоздодер обнаружили патрульные у гражданина, который, рано утром, вероятно проник в магазин....
Участковый Шосткинского отдела полиции разоблачил ранее судимого 26-летнего мужчину, который обворовал арендованную им квартиру....
Пытаясь найти пропавшие богослужебные книги, священник Беевской церкви обратился в полицию....