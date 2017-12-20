В зимнем чемпионате Сумщины отыграли 5-й тур

«Колос» (Севериновка, Сумской район) - «Гранум» (Снежки) 0:1
Гол: Окипный Руслан (46)
«Барса-U19» - «Барса-U17» 4:0
Голы: Тарабара Дмитрий (15, 48) Плечий Ярослав (55, 65)
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