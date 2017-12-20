В зимнем чемпионате Сумщины отыграли 5-й тур 13 января на поле ФЦ «Барса» состоялись матчи 5-го тура зимнего чемпионата области по футболу.

«Колос» (Севериновка, Сумской район) - «Гранум» (Снежки) 0:1

Гол: Окипный Руслан (46)

«Барса-U19» - «Барса-U17» 4:0

Голы: Тарабара Дмитрий (15, 48) Плечий Ярослав (55, 65)

После 4 игр у лидерах «Барса U19» - 12 очков, на три меньше у «Гранума», еще на 3 – у «Колоса»…