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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумским военным передали квадрокоптер

13 января военным на передовою передали квадрокоптер - прибора, который очень необходим украинской армии для осуществления разведки.

«Мы всегда помогаем военным частям, которые находятся на территории области, - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. - В этой части были отремонтированы помещения столовой и казармы. Кроме того, по просьбе облгосадминистрации о приобретении квадрокоптера, откликнулись волонтеры и неравнодушные предприниматели. И сегодня мы все вместе вручаем это устройство военным. Этот небольшой шаг подчеркивает наше сотрудничество и то, что власть, бизнес, армия, волонтеры, громада - мы все едины в том, чтобы защитить Украину от врага».

Устройство оценил разведчик с позывным «Танго», который поблагодарил областные власти и волонтерам за такой подарок.

«Это мощный инструмент разведки, который помогает рассекретить систему противника и предупредить непредсказуемые потери среди нашего личного состава, - говорил он. - Уже сегодня этот квадрокоптер будет отправлен нам на помощь на Востоке Украины, его будет использовать 15-й батальон 58-й бригады».

А Сумской областной военный комиссар полковник Тарас Давыденко отметил, что нигде раньше не видел такого взаимодействия областной власти и военных, как на Сумщине. Военные вручили руководству облгосадминистрации, депутатам, волонтерам и меценатам благодарности за неоценимую помощь ребятам в зоне боевых действий. И все вместе осуществили тестовый запуск в небо электронного помощника украинских разведчиков.

Общество Помощь военным
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