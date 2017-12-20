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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 18:4177

Дело о взятке в исполнительной службе: судья выставил прокурору Сумщины

Суд требует от прокурора определиться с обвинением в деле начальника Ковпаковского отдела исполнительной службы Кирилла Мошкина.

Сегодня, 15 января, представитель прокуратуры четвертый раз заявил ходатайство о переносе заседания в связи с намерением поменять обвинение. Адвокат обвиняемого Юлия Молибог расценивает это как умышленное затягивание прокуратурой рассмотрения дела «например, чтобы дождаться ликвидации суда, чтобы дело началось слушаться сначала». По ее мнению, таким образом прокуратура оттягивает постановление приговора, который, по ее убеждению, будет оправдательным. Судья ходатайство прокурора удовлетворил, перенеся заседание на 23 января, однако принял решение направить прокурору Сумской области письмо следующего содержания: «Вимагаємо з метою не порушення розумних строків і прав обвинуваченого на доступ до правосуддя вжити заходів для вирішення питання про затвердження обвинувального акту чи відмову затвердження нового обвинувального акту».

Примечательно, что речь об изменении обвинения прокурор завел на завершающей стадии судебного следствия после постановки судом вопроса о возможности перехода к судебным дебатам. Случилось это еще 26 декабря 2017 года. Заседание переносили на 28 декабря, 5 января, 15 января, а теперь на 23 января. Как именно прокурор хочет поменять обвинение, в пресс-службе ведомства сообщить отказались, сославшись на отсутствие разрешения процессуального руководителя. В настоящее время начальника Ковпаковского отдела государственной исполнительной службы прокуратура обвиняет в вымогательстве 50 тыс. грн от сумчанина Олега Лемешко. Г-н Мошкин вины своей не признает, называя это провокацией, так как в свое время, работая прокурором, именно он ходатайствовал перед судом о взятии Олега Лемешко под стражу по подозрению в подстрекательстве к даче взятки. В последствии г-н Лемешко был признан виновным и отбыл присужденное ему наказание.

Напомним: задержали г-на Мошкина 4 октября 2016 года сотрудники СБУ. Весной 2017-го дело направили в суд.

Право Взятка Исполнительная служба Кирилл Мошкин
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