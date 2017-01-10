В Сумах на материальный резерв выделили в два раза меньше, чем в Шостке До 1 мая местные власти должны обеспечить пополнение материального резерва.

Такое поручение на места дал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время рассмотрения данного вопроса на аппаратном совещании 15 января.

Прежде всего, позаботиться о накоплении материальных ценностей и создании материальных резервов должны в объединенных территориальных громадах, ведь сейчас в ОТГ они еще не сформированы. Поэтому на ближайших сессиях в текущем году громады должны выделить средства для формирования материальных резервов. При необходимости это станет гарантией своевременной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и срочной помощи населению громады.

Как отметил первый замглавы облгосадминистрации Александр Марченко, руководитель громады несет ответственность за ее безопасность. Поэтому руководители ОТГ должны повышать свою осведомленность по всем вопросам, в том числе и гражданской защиты. Со своей стороны облгосадминистрация предоставляет всю необходимую методическую и информационную помощь, однако обучение не может длиться бесконечно. Поэтому сейчас уже пора спрашивать руководство громад о результатах работы.

Вместе с тем, в лучшую сторону с накоплением материальных резервов директор Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш отметил Шостку, Сумской, Тростянецкий, Роменский и Ямпольский районы. Руководители районов и городов, где ситуация с наличием резервов несколько хуже, доложили главе области о запланированных в текущем году шагах по усилению безопасности своих территорий.

Так, в Шосткинском районе в этом году объемы резервного фонда увеличены в 5 раз, который сейчас составляет 900 000 гривен. Такой подход местной власти Николай Клочко поставил в пример Сумам, где на эти цели предусмотрено всего 453 000 гривен.