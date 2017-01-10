В Сумах на материальный резерв выделили в два раза меньше, чем в Шостке

Такое поручение на места дал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время рассмотрения данного вопроса на аппаратном совещании 15 января.
Прежде всего, позаботиться о накоплении материальных ценностей и создании материальных резервов должны в объединенных территориальных громадах, ведь сейчас в ОТГ они еще не сформированы. Поэтому на ближайших сессиях в текущем году громады должны выделить средства для формирования материальных резервов. При необходимости это станет гарантией своевременной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и срочной помощи населению громады.
Как отметил первый замглавы облгосадминистрации Александр Марченко, руководитель громады несет ответственность за ее безопасность. Поэтому руководители ОТГ должны повышать свою осведомленность по всем вопросам, в том числе и гражданской защиты. Со своей стороны облгосадминистрация предоставляет всю необходимую методическую и информационную помощь, однако обучение не может длиться бесконечно. Поэтому сейчас уже пора спрашивать руководство громад о результатах работы.
Вместе с тем, в лучшую сторону с накоплением материальных резервов директор Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш отметил Шостку, Сумской, Тростянецкий, Роменский и Ямпольский районы. Руководители районов и городов, где ситуация с наличием резервов несколько хуже, доложили главе области о запланированных в текущем году шагах по усилению безопасности своих территорий.
Так, в Шосткинском районе в этом году объемы резервного фонда увеличены в 5 раз, который сейчас составляет 900 000 гривен. Такой подход местной власти Николай Клочко поставил в пример Сумам, где на эти цели предусмотрено всего 453 000 гривен.
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