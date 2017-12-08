ЧП "Согор" попросило разорвать договор на перевозки по маршруту, который открыли всего два месяца назад

Документ был опубликован по итогам рассмотрения обращения ЧП «Согор» от 15.12.2017 №126 об отказе от обслуживания маршрута №25. В случае утверждения данного проекта решения, кроме согласования досрочного расторжения договора, отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет поручено проработать вопрос обеспечения жителей транспортными услугами по маршруту №25, пишет transport.sumy.ua.
Напомним, автобусный маршрут №25 был создан на основе рекомендаций специалистов Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, предоставленных ими в результате корректировки схемы движения городского пассажирского транспорта.
Курсировать он начал в ноябре 2017 года, а уже через месяц после начала его работы жители Сум пожаловались на исчезновение автобусов по маршруту №25.
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