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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43275

ЧП "Согор" попросило разорвать договор на перевозки по маршруту, который открыли всего два месяца назад

На сайте Сумского горсовета 15 января появился проект решения исполнительного комитета о досрочном расторжении с ЧП «Согор» договора на перевозки по маршруту №25 «Добровольная — Интернационалистов».

Документ был опубликован по итогам рассмотрения обращения ЧП «Согор» от 15.12.2017 №126 об отказе от обслуживания маршрута №25. В случае утверждения данного проекта решения, кроме согласования досрочного расторжения договора, отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет поручено проработать вопрос обеспечения жителей транспортными услугами по маршруту №25, пишет transport.sumy.ua.

Напомним, автобусный маршрут №25 был создан на основе рекомендаций специалистов Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, предоставленных ими в результате корректировки схемы движения городского пассажирского транспорта.

Курсировать он начал в ноябре 2017 года, а уже через месяц после начала его работы жители Сум пожаловались на исчезновение автобусов по маршруту №25.

Общество Маршрутки Согор
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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