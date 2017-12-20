В Глухове планируют открыть радиостанцию и сделать музей радио Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Глухова Мишель Терещенко.

«Как вы знаете, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать наш прекрасный исторический город Глухов привлекательным не только для глуховчан, но и для туристов.

Поэтому, в этом году мы воплотим в жизнь замечательный план. На вершине нашей знаменитой водопроводной башни - реального символа города, который возвышается над его ландшафтом, - в ближайшее время будет установлено антенну и все необходимое оборудование, чтобы запустить нашу собственную радиостанцию «Радио-Глухов» на частоте 104.40 FM. Это будет новый инструмент для нашего с вами общения, и это оживит жизнь нашего города, сделает его более радостным.

В связи с этим, мы нашли достаточно материала, чтобы превратить нашу аварийную водонапорную башню в «музей радио и телесвязи», что будет полезно не только для нашей новой студии «Радио-Глухов», но и поучительно для всех, ведь мы покажем историю радио- и телесвязи, которая началась примерно в то же время, когда была построена наша водопроводная башня - около 1927 года.

Таким образом, это отличная возможность открыть в нашем городе первый в Украине «Музей радио и телесвязи», и мы планируем восстановить нашу аварийную водопроводную башню, разместить в ее помещениях много экспонатов и интересных материалов из коллекции нашего друга Юрия Васильковского (народного артиста Украины), создав в нашем городе уникальный музей, а также - планируем установить на вершине башни антенну и оборудование для нового «Радио-Глухов» на благо всех наших жителей и гостей.

Мы также работаем над «сервисом Free Wi-Fi», вокруг нашей знаменитой водопроводной башни, которая станет больше, чем когда-либо, настоящей «фишкой», истинным символом нашего гордого города», - говорится в сообщении.