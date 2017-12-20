Пока Сумы четвертый год рожают стратегию развития, 5 ОТГ их уже представили Презентация пяти стратегий объединенных территориальных громад состоялась в Сумах 15 января.

Открывая презентацию, первый замглавы Сумской облгосадминистрации Александр Марченко пожелал громадам успешного воплощения стратегии в жизнь.

«Сегодня уже все политические силы наблюдают за процессом децентрализации и четко видят в нем свои интересы, которые и пытаются реализовать при формировании органов самоуправления в объединенных территориальных громадах. Я хотел бы, чтобы всем нам хватило мудрости и ответственности руководствоваться в период становления громад вопросами жизнедеятельности ОТГ и уровня жизни людей, а не политическими амбициями».

По словам замглавы Сумского облсовета Татьяны Головко, Стратегия развития ОТГ - это один из основных документов, без которых не может существовать, а главное - развиваться громада.

«Я надеюсь, что эти стратегии приведут наши ОТГ к успеху, - говорила она. - Они также должны стать толчком к тому, чтобы громады разработали стратегии устойчивого развития, которые будут глобальными и перспективными».

Работа над написанием стратегий развития осуществлялась при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и Минрегиона.

О значении стратегий развития не только для указанных громад, но и Украины в целом говорил советник по региональному развитию Сумского ЦРМС Григорий Стариков:

«В Сумской области в июне 2017 года пять громад - Краснопольская и Миропольская ОТГ Краснопольского района, Николаевская и Хотинска ОТГ Сумского района и Боромлянская ОТГ Тростянецкого района - начали процесс разработки своих планов развития на 2018-2020 годы. Сумской «Центр развития местного самоуправления» ставил своей целью по окончании этой работы оставить громадам не только определенные документы, но и людей, в которых, образно говоря, инвестировал полгода».

По его словам, стратегии важны, прежде всего, для инвесторов. Потому что они должны видеть, какие приоритеты у громады, и куда вкладывать. Для инвестора утвержденные в Стратегии направления - уверенность в том, что то или иное направление деятельности будет продолжаться и дальше.

Во время презентаций своих стратегий главы объединенных территориальных громад говорили о главных задачах, которые ставит перед собой громада, и о путях их решения.

«Гостеприимная громада с новыми традициями и большими амбициями», - так звучит миссия, которую выбрала для себя Краснопольская ОТГ. Под «новыми традициями» громада видит новое качество предоставления услуг в сфере медицины, образования, культуры и безопасности, а ее «большие амбиции» - будущее увеличение своих территорий за счет объединения с другими громадами, - отметил во время презентации председатель Краснопольской объединенной территориальной громады Юрий Яремчук.

«Дорожной картой громады» и «настольной книгой» называет утвержденный документ руководитель Хотинский ОТГ Николай Торяник. Принятая Стратегия, по его мнению, станет путеводителем развития не только для руководящего состава громады, но и для всех жителей ОТГ, учитывая мнение которых и создавался документ. Благодаря Стратегии, громада определила свои сильные и слабые стороны, знает, как и куда двигаться дальше, чтобы достичь желаемого результата.

Отныне все пять ОТГ Сумщины будут работать в рамках своих стратегий развития.

В первом полугодии 2018 года Сумским центром развития местного самоуправления» планируется разработать еще 4 стратегии развития для объединенных территориальных громад Сумской области.

Напомним: в Сумах о стратегии развития начали говорить еще весной 2014 года, однако вместо работы были только обещания. В ноябре 2017 года мэр Сум Александр Лысенко подписал очередное распоряжение о создании очередной комиссии по разработке стратегии. О ее наработках мало что известно…