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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пока Сумы четвертый год рожают стратегию развития, 5 ОТГ их уже представили

Презентация пяти стратегий объединенных территориальных громад состоялась в Сумах 15 января.

Открывая презентацию, первый замглавы Сумской облгосадминистрации Александр Марченко пожелал громадам успешного воплощения стратегии в жизнь.

«Сегодня уже все политические силы наблюдают за процессом децентрализации и четко видят в нем свои интересы, которые и пытаются реализовать при формировании органов самоуправления в объединенных территориальных громадах. Я хотел бы, чтобы всем нам хватило мудрости и ответственности руководствоваться в период становления громад вопросами жизнедеятельности ОТГ и уровня жизни людей, а не политическими амбициями».

По словам замглавы Сумского облсовета Татьяны Головко, Стратегия развития ОТГ - это один из основных документов, без которых не может существовать, а главное - развиваться громада.

«Я надеюсь, что эти стратегии приведут наши ОТГ к успеху, - говорила она. - Они также должны стать толчком к тому, чтобы громады разработали стратегии устойчивого развития, которые будут глобальными и перспективными».

Работа над написанием стратегий развития осуществлялась при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и Минрегиона.

О значении стратегий развития не только для указанных громад, но и Украины в целом говорил советник по региональному развитию Сумского ЦРМС Григорий Стариков:

«В Сумской области в июне 2017 года пять громад - Краснопольская и Миропольская ОТГ Краснопольского района, Николаевская и Хотинска ОТГ Сумского района и Боромлянская ОТГ Тростянецкого района - начали процесс разработки своих планов развития на 2018-2020 годы. Сумской «Центр развития местного самоуправления» ставил своей целью по окончании этой работы оставить громадам не только определенные документы, но и людей, в которых, образно говоря, инвестировал полгода».

По его словам, стратегии важны, прежде всего, для инвесторов. Потому что они должны видеть, какие приоритеты у громады, и куда вкладывать. Для инвестора утвержденные в Стратегии направления - уверенность в том, что то или иное направление деятельности будет продолжаться и дальше.

Во время презентаций своих стратегий главы объединенных территориальных громад говорили о главных задачах, которые ставит перед собой громада, и о путях их решения.

«Гостеприимная громада с новыми традициями и большими амбициями», - так звучит миссия, которую выбрала для себя Краснопольская ОТГ. Под «новыми традициями» громада видит новое качество предоставления услуг в сфере медицины, образования, культуры и безопасности, а ее «большие амбиции» - будущее увеличение своих территорий за счет объединения с другими громадами, - отметил во время презентации председатель Краснопольской  объединенной территориальной громады Юрий Яремчук.

«Дорожной картой громады» и «настольной книгой» называет утвержденный документ руководитель Хотинский ОТГ Николай Торяник. Принятая Стратегия, по его мнению, станет путеводителем развития не только для руководящего состава громады, но и для всех жителей ОТГ, учитывая мнение которых и создавался документ. Благодаря Стратегии, громада определила свои сильные и слабые стороны, знает, как и куда двигаться дальше, чтобы достичь желаемого результата.

Отныне все пять ОТГ Сумщины будут работать в рамках своих стратегий развития.

В первом полугодии 2018 года Сумским центром развития местного самоуправления» планируется разработать еще 4 стратегии развития для объединенных территориальных громад Сумской области.

Напомним: в Сумах о стратегии развития начали говорить еще весной 2014 года, однако вместо работы были только обещания. В ноябре 2017 года мэр Сум Александр Лысенко подписал очередное распоряжение о создании очередной комиссии по разработке стратегии. О ее наработках мало что известно…

К сведению

Стратегія розвитку Краснопільської ОТГ Краснопільського району

Стратегія розвитку Миропільської ОТГ Краснопільського району

Стратегія розвитку Миколаївської ОТГ Сумського району

Стратегія розвитку Хотінської ОТГ Сумського району

Стратегія розвитку Боромлянської ОТГ Тростянецького району

Общество Боромлянская ОТГ Краснопольская ОТГ Миропольская ОТГ Николаевская ОТГ ОТГ Стратегия развития Хотинская ОТГ
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