Из-за аварии на Металлургов пробка Сегодня, 16 января, около 8.30 на ул. Металлургов произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По данным патрульной полиции, столкнулись маршрутка, «Мерседес» и «Тойота».

Предварительно, виновником ДТП является водитель «Тойоты», который не придерживался безопасной дистанции и врезался в двух других участников аварии, который пропускали пешеходов, переходящих улицу по пешеходному переходу.

Сейчас на этом участке дороги образовалась пробка от спуска с Курского моста до Металлургов.