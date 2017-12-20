Из-за аварии на Металлургов пробка

По данным патрульной полиции, столкнулись маршрутка, «Мерседес» и «Тойота».
Предварительно, виновником ДТП является водитель «Тойоты», который не придерживался безопасной дистанции и врезался в двух других участников аварии, который пропускали пешеходов, переходящих улицу по пешеходному переходу.
Сейчас на этом участке дороги образовалась пробка от спуска с Курского моста до Металлургов.
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