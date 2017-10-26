Сумчанам перечислили государственной соцпомощь семьям с детьми

15 января была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям - инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за январь 2018 года.
Сумчанам, которым назначено пособие на детей одиноким матерям с 1 июля 2017 года, уже в январе 2018 года необходимо обратиться...
Средства можно получить в учреждениях банков уже 21 декабря....
В течение года в городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи поступило 489 сообщений от учреждений нашего города...
В бюджет Сумской области поступило 1 204,1 миллиона гривен субвенции из государственного бюджета местным бюджетам области на выплату социальных пособий....
Изменены размеры социальных выплат государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью....