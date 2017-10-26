Сумчанам перечислили государственной соцпомощь семьям с детьми Средства можно получить в учреждениях банков уже 16 января 2018 года.

15 января была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям - инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за январь 2018 года.