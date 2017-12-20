Сумчанин пошел на повышение в Киевскую ОГА Экс-глава Тростянецкой райгосадминистрации стал замглавой Киевской облгосадминистрации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Дмитрий Назаренко, уволенный со своей предыдущей должности буквально на прошлой неделе по собственному желанию.

«Сьогодні почав нову сторінку у житті – відбулося моє офіційне представлення на посаді заступника голови Київської обласної державної адміністрації! Усіх, хто має гарні ідеї, пропозиції по інвестуванню і просто бажання працювати за для розвитку Київщини – запрошую до нашої команди. Разом будемо рухатися вперед.

Розумію, що виклики, які стоять переді мною серйозні, тому буду намагатися зробити все від мене залежне, щоб виправдати високу довіру Президента України Петра Порошенка та голови Київської ОДА Олександра Горгана.

До роботи!», - написав сумчанин.