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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:36308

Сумчанин пошел на повышение в Киевскую ОГА

Экс-глава Тростянецкой райгосадминистрации стал замглавой Киевской облгосадминистрации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Дмитрий Назаренко, уволенный со своей предыдущей должности буквально на прошлой неделе по собственному желанию.

«Сьогодні почав нову сторінку у житті – відбулося моє офіційне представлення на посаді заступника голови Київської обласної державної адміністрації! Усіх, хто має гарні ідеї, пропозиції по інвестуванню і просто бажання працювати за для розвитку Київщини – запрошую до нашої команди. Разом будемо рухатися вперед.

Розумію, що виклики, які стоять переді мною серйозні, тому буду намагатися зробити все від мене залежне, щоб виправдати високу довіру Президента України Петра Порошенка та голови Київської ОДА Олександра Горгана.

До роботи!», - написав сумчанин.

Политика Дмитрий Назаренко
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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