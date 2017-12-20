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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09169

Участники АТО предлагают создать памятник погибшим в Донбассе (видео)

Место для установки памятника пока не выбрали. Рассматривают варианты на территории военного городка или возле областной научной библиотеки на улице Героев Сумщины.

Письма с описанием своего видения памятного знака будут принимать до 15 марта, говорится в сюжете UA:СУМИ. Затем бойцы батальона выберут лучший проект и передадут для утверждения Сумскому горсовету. Победителя наградят премией в  000 гривен. Свои предложения могут насылать как архитекторы и художники, так и любители на электронный адрес: pavlo.gerasymiv@gmail.com.

Командир 15-го отдельного мотопехотного батальона Павел Герасимив рассказал об идее памятника: «Для того, чтобы память о погибших оставалась, и чтобы граждане и гости города помнили, что есть такие ребята, которые погибли за наше государство. Создание памятника продиктовано обстоятельствами и временем, потому что за этот период погибли 13 человек 15-го батальона, а в Сумах похоронены только двое».

Общество Памятник АТО
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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