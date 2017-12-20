Прокуратура хочет засадить малолетнего рецидивиста Прокуратура в очередной раз настаивает на содержании под стражей 14-летнего подростка, который снова совершил преступление, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Решением суда первой инстанции от 21 декабря 2017 года 14-летнего подростка за незаконное завладение транспортным средством приговорили к 3 годам лишения свободы, при этом освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. Кроме того, в настоящее время суды рассматривают еще несколько обвинительных актов по обвинению указанного лица в совершении ряда краж, грабежей и разбоев.

В частности подросток обвиняется в совершении разбойного нападения на незнакомого мужчину 19 октября 2017 года. В тот день трое злоумышленников, среди которых был и указанный подросток, напали в безлюдном темном месте случайного прохожего, повалили его на землю и начали бить. Угрожая жертве применением ножа, нападавшие забрали мобильный телефон, ключи от автомобиля, банковскую карточку и часы.

Как уже сообщалось ранее, Сумская местная прокуратура настаивала на содержании под стражей подозреваемого подростка, который за 2017 год совершил 7 преступлений, однако решением суда первой, а затем и апелляционной инстанций ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор суда и несколько обвинений не помешали юноше совершить новое преступление. И уже 2 января 2018 года возле одного из местных магазинов он ограбил малолетнего мальчика, отобрав у того 200 грн. Прокуратура снова настаивала на содержании под стражей юноши, однако суд первой инстанции отпустил его под домашний арест.

На указанное решение суда подана апелляционная жалоба. «Каждое преступление по степени тяжести является тяжелым чем предварительно совершенное, подросток неоднократно нарушал условия домашнего ареста, отсутствие надлежащего контроля со стороны матери, которая не может влиять на поведение сына, - все это дает основания считать, что только содержание под стражей обеспечит выполнение подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей и предупредит совершение им очередного преступления», - отмечает прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко.