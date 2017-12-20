Заказываете турник настенный в Киеве: а подходит ли он вам для тренировок или стоит искать другую модель? ® Каждый взрослый человек рано или поздно понимает, что его физическая форма перестает быть идеальной. И с этим нужно что-то делать. Многие принимают решение записаться в спортивный зал.

Но иногда нет времени дойти на тренировку или просто не хватает нагрузки в зале. Что делать тогда? Полностью менять свой привычный график или записываться еще куда-то? А можно просто заказать турник настенный в Киеве через интернет-магазин Plenergy и продолжать приводить себя в порядок.

В чем особенность такого спортинвентаря?

Это одна из самых распространенных моделей и встречается она во многих домах. Это связано с тем, что места много не занимает, даже в однокомнатной квартире.

Это отличный вариант для выполнения силовых упражнений: подтягивание, качание пресса. Если вам этого мало, то дополните конструкцию боксерским мешком. Правда для этого придется высоко повесить основание, чтобы тренировка была максимально эффективной.

Когда хотели бы выполнять гимнастические упражнения, то ищите другие варианты.

Как подобрать идеальную модель?

Если хотите получать максимум от тренировок, обращайте внимание на такие критерии во время выбора:

• ширина перекладины; • тип крепления.

От ширины перекладины зависит, насколько удобно вам будет заниматься. Вы должны ее полностью обхватить рукой. Отдавайте предпочтение моделям, которые имеют несколько разных вариантов. Узкие и широкие перекладины позволят заниматься на турнике взрослым и детям.

Поинтересуйтесь и материалом изготовления. Так как сама конструкция должна выдерживать длительные и значительные нагрузки. Особого внимания заслуживают анкерные болты, которые являются крепежами. Именно с их помощью основа прикручивается к стене.

Если вы хотите выполнять полный комплекс упражнений, то настенная модель не подойдет. Вам лучше выбрать из каталога интернет-магазина Plenergy https://plenergy.ua/mnogofunkcionalnyy многофункциональный турник. Получайте удовольствие от домашних тренировок.