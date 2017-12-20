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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50948

Несмотря на протесты сумчан исполком повысил стоимость проезда в коммунальном транспорте

Сегодня, 16 января, прошло внеочередное заседание исполнительного комитета Сумского городского совета.

Среди прочих рассмотрели вопрос «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, предоставляются КП СГС «Электроавтотранс». После почти часового обсуждения, в ходе которого были выступления активистов и горожан против повышения тарифов, приняли решение о новых тарифах – 2,50 грн в троллейбусах и 3,50 грн в автобусах с компенсацией их городского бюджета разницы с тарифами, поданными предприятием: 3,10 грн на троллейбусы и 5,00 грн на автобусы. Кроме того, для школьников 1-11 классов и студентов установили льготный проезд – 50%. За аткое решение было 11 голосов «за», 1 «против» и 3 «воздержались».

Было и предложение секретаря Сумского городского совета Андрея Баранова – 3,00 и 5,00 грн, однако за его предложение проголосовал только он сам.

Решение вступает в силу с момента опубликования на сайте мэрии. На его подписание у мэра Сум есть 5 рабочих дней.

Экономика КП «Электроавтотранс» Подорожание проезда Тарифы
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