Несмотря на протесты сумчан исполком повысил стоимость проезда в коммунальном транспорте

Среди прочих рассмотрели вопрос «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, предоставляются КП СГС «Электроавтотранс». После почти часового обсуждения, в ходе которого были выступления активистов и горожан против повышения тарифов, приняли решение о новых тарифах – 2,50 грн в троллейбусах и 3,50 грн в автобусах с компенсацией их городского бюджета разницы с тарифами, поданными предприятием: 3,10 грн на троллейбусы и 5,00 грн на автобусы. Кроме того, для школьников 1-11 классов и студентов установили льготный проезд – 50%. За аткое решение было 11 голосов «за», 1 «против» и 3 «воздержались».
Было и предложение секретаря Сумского городского совета Андрея Баранова – 3,00 и 5,00 грн, однако за его предложение проголосовал только он сам.
Решение вступает в силу с момента опубликования на сайте мэрии. На его подписание у мэра Сум есть 5 рабочих дней.
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