Житель Ямпольщины попал в полицию за подделку документа

На железнодорожной станции «Ивот» в пгт Ямполь работники полиции обнаружили подозрительного мужчину и попросили его предъявить документы. Гражданин предоставил им пенсионное удостоверение инвалида второй группы. Правоохранители, изучая документ, заметили на нем признаки подделки - грубо наклеенную фотографию, поэтому попросили мужчину объяснить, откуда у него взялось чужое удостоверение личности.
Как выяснилось, пенсионное удостоверение 47-летний житель одного из сел района случайно нашел и решил использовать для бесплатного проезда в поездах. С этой целью гражданин подделал документ, вклеив в него свою фотографию, и начал использовать, предъявляя его кондукторам в поездах, пока не был разоблачен.
Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.357 «Присвоение документов» и ч.4 ст.358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику, за присвоение и использование поддельного документа может грозить штраф или ограничение свободы на срок до двух лет.
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